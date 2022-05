PlayStation Plus: a sorpresa c'è un nuovo bonus gratis PS4 e PS5 a maggio

Disponibile fino al 7 giugno, un nuovo contenuto bonus per gli abbonati PlayStation Plus è ora scaricabile gratis da PlayStation Store per PS4 e PS5, si tratta di un pacchetto extra per un gioco molto, molto popolare e amatissimo dal pubblico.

Parliamo del Pacchetto FUT PlayStation Plus gratis per FIFA 22, questo add-on include:

Pacchetto 11 giocatori 82+ : 11 giocatori con valutazione 82 o superiore per aiutarti a creare il tuo Ultimate Team nella modalità più giocata di EA Sports FIFA

: 11 giocatori con valutazione 82 o superiore per aiutarti a creare il tuo Ultimate Team nella modalità più giocata di EA Sports FIFA Giocatore Momenti Icona in prestito a scelta: aggiungi al tuo club uno di tre dei più grandi campioni di tutti i tempi, in prestito per cinque partite.

FIFA 22 è gratis a maggio su PlayStation Plus insieme a Tribes of Midgar e Curse of the Dead Gods, si tratta quindi di un bonus sicuramente gradito per iniziare con il piede giusto l'avventure su FIFA Ultimate Team. Oggi è l'ultimo giorno per scaricare gratis Persona 5 dalla PlayStation Plus Collection, il gioco Atlus verrà rimosso dalla raccolta a partire dall'11 maggio, se lo avete in libreria però potrete continuare a giocare senza limitazioni anche una volta che il gioco scomparirà dalla PlayStation Plus Collection per PS5.

A maggio è disponibile anche un pacchetto bonus PlayStation Plus per Call of Duty Warzone, disponibile per un periodo di tempo limitato.