PlayStation Plus: rumor e speculazioni sui giochi gratis di maggio 2019

Mancano ormai pochissimi giorni all'annuncio dei giochi gratis di maggio 2019 riservati a tutti gli abbonati a PlayStation Plus, che verrà effettuato presumibilmente nel corso della prossima settimana, o al più tardi il primo maggio. Nell'attesa, proviamo a fare qualche speculazione al riguardo, cercando di immaginare cosa sta preparando Sony!

Tra i titoli di maggio 2019, a nostro parere, potrebbe figurare Assassin's Creed Unity. Ubisoft, in seguito ai tragici eventi che hanno portato alla distruzione parziale della cattedrale di Notre-Dame, ha deciso di regalare il titolo ambientato nella Francia del 18° secolo a tutti i giocatori PC, e potrebbe fare altrettanto su PlayStation 4. Un altro gioco di assoluto rilievo perfetto per la line-up di maggio potrebbe essere Dark Souls 3: il terzo capitolo della serie partorita da FromSoftware non è stato inserito nelle recenti promozioni del PlayStation Store, nonostante in passato sia stato scontato a più riprese... e se ciò rappresentasse il preludio all'arrivo del gioco nel PlayStation Plus?

Sony, solitamente, include anche un gioco votato al multiplayer. A questo giro potrebbe toccare a Star Wars Battlefront 2. La saga di Guerre Stellari è recentemente tornata alla ribalta in ambito videoludico con l'annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order, pertanto EA e Sony potrebbero decidere di seguire l'ondata di entusiasmo. E se invece venisse inclusa una produzione indipendente? A tal proposito, ci piacerebbe vedere Inside oppure Darkest Dungeon: sono abbastanza "anziani" da figurare nella selezione, ma soprattutto sono di qualità e richiesti da molto tempo.

Ora tocca a voi! Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri pronostici sui giochi di maggio 2019! Cogliamo l'occasione per ricordavi che i giochi gratis di aprile 2019 sono The Surge e Conan Exiles.