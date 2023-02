PlayStation Plus spinge i giochi verso il successo: il caso di Deep Rock Galactic

Oltre a permettere di giocare tanto spendendo relativamente poco, i servizi in abbonamento come PlayStation Plus riescono a portare all'attenzione del grande pubblico giochi che altrimenti rimarrebbero nell'ombra, vuoi per le risorse limitate dei rispettivi team, vuoi per semplice sfortuna. Uno dei casi più emblematici è sicuramente quello di Deep Rock Galactic.

Lanciato nel catalogo di PlayStation Plus nel gennaio del 2022 in duplice versione per PlayStation 4 e PS5, lo sparatutto in prima persona cooperativo di Ghost Ship Games ha rapidamente catturato una vasta platea di videogiocatori. Oggi apprendiamo che grazie al servizio in abbonamento di Sony Deep Rock Galactic ha guadagnato la bellezza di 10 milioni di nuovi utenti, i quali, mediante l'acquisto dei contenuti cosmetici aggiuntivi e al passaparola, hanno portato nelle casse del team un ingente quantitativo di denaro.

A dichiararlo è stato il CEO Søren Lundgaard durante l'ultima riunione con gli azionisti di Embracer Group, la società madre di Ghost Ship: "Abbiamo infranto tutti i nostri record in termini di numero di giocatori e introiti", ha riferito. "Siamo entrati in PlayStation Plus e molto, molto rapidamente 10 milioni di giocatori hanno riscattato il gioco, cominciando a giocare, apprezzando i nuovi contenuti stagionali, comprando i DLC cosmetici e passando del tempo piacevole assieme agli altri. Questo ha permesso all'IP di Deep Rock Galactic di entrare nel mainstream".

I tostissimi nani spaziali di Deep Rock Galactic, alla continua ricerca di minerali preziosi nelle profondità infestate di mostri del pianeta Hoxxes IV, sono quindi "entrati nel mainstream", ossia in quella cerchia di giochi che si distinguono per un grande seguito e incassi elevati. È interessante notare che il gioco si trova anche nel catalogo di Xbox Game Pass, tuttavia Lundgaard non ha fatto menzione del servizio di Microsoft durante l'incontro con gli azionisti.