PlayStation Plus: anche una splendida skin da samurai nell'ultimo bundle gratis di COD

È arrivata a sorpresa nelle ultime ore una nuova ricompensa gratuita destinata a tutti gli abbonati ad un qualsiasi tier di PlayStation Plus, ovvero Essential, Extra e Premium.

Stiamo parlando del secondo Combat Pack per i possessori di Call of Duty Modern Warfare 2 e COD Warzone 2.0. Grazie a questo bundle, tutti i giocatori dei due sparatutto in versione PlayStation potranno sfruttare una nuova skin operatore e una serie di progetti per le armi a tema orientale.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti di questo esclusivo pacchetto gratuito per gli abbonati al servizio:

Skin Operatore per Oni

Progetto arma mitraglietta

Progetto arma fucile d'assalto

Biglietto da visita animato

Emblema animato

Adesivo

Portafortuna arma

Qui sotto trovate anche il link utile per visitare la pagina del prodotto sullo store digitale Sony e procedere con il riscatto nella sua versione per browser web:

Va precisato che questi contenuti non possono essere trasferiti su altre piattaforme e, nel caso in cui il vostro account supporti il cross-save, avviando il gioco su PC o Xbox non sarà possibile trovare questi elementi cosmetici o i progetti nell'inventario.

Vi ricordiamo che proprio questa sera sono stati annunciati tutti i giochi di marzo 2023 in arrivo per gli abbonati a PS Plus Essential, Extra e Premium.

Avete già letto il nostro speciale sulla Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e COD Warzone 2.0?