PlayStation Plus che succede? Abbonati in calo, nonostante Premium ed Extra

Il 2022 è stato l'anno del rinnovo di PlayStation Plus con l'arrivo di due nuovi profili di abbonamento (Extra e Premium) in aggiunta all'iscrizione base (rinominata Essentials) e la soppressione di PlayStation Now. Nonostante le novità però, gli abbonamenti sono in calo.

Al 31 dicembre 2022, Sony registra 46.4 milioni di iscritti a PlayStation Plus, contro i 48 milioni del 31 dicembre 2021, questo vuol dire che nell'arco di dodici mesi la compagnia ha perso 1.6 milioni di iscritti a PlayStation Plus Essentials, Premium ed Extra.

Oltre 1.5 milioni di abbonamenti in meno nell'arco di dodici mesi non sono pochi per un servizio che vive di sottoscrizioni e sebbene questa flessione possa non preoccupare particolarmente, il calo potrebbe però spingere Sony a rivalutare la propria offerta commerciale.

Se è vero che il profilo Essentials non ha subito particolari variazioni, l'introduzione degli abbonamenti Extra e Premium avrebbe dovuto garantire idealmente un boost al numero di iscritti, considerando i giochi ed i bonus extra proposti ogni mese.

C'è da dire però che l'abbonamento PlayStation Plus Premium non convince del tutto a causa di una offerta non sempre a fuoco mentre Essentials sta forse iniziando a sentire i segni del tempo, Extra sembra essere la proposta più equilibrata ma evidentemente non basta per convincere i consumatori.

Chiaramente, il calo degli abbonati può dipendere da moltissimi fattori, non ultimo la crisi economica globale o la mancanza di giochi di grande appeal che convincano i clienti a mantenere attiva la propria iscrizione. E voi cosa ne pensate, a cosa è dovuto questo calo di abbonati per il servizio Sony?