PlayStation Plus supera i 30 milioni di abbonati, crescono le vendite sul PS Store

Dopo la nomina a nuovo presidente di(successore di Kaz Hirai ) ha parlato del brand PlayStation rivelando alcuni numeri molto interessanti sulla console e sui vari servizi a essa legati.

Yoshida conferma la distribuzione di 76.5 milioni di console dal lancio e si dice soddisfatto di questo risultato, nonostante le unità distribuite siano calate i profitti nell'ultimo trimestre sono aumentati grazie alle ottime vendite software, agli acquisti in-app (microtransazioni) e al business dei contenuti digitali, tra cui acquisti sul PlayStation Store, abbonamenti Plus e Now.

Al 31 dicembre, gli abbonati PlayStation Plus erano 31.5 milioni, numeri positivi anche per il PlayStation Store, che nel trimestre che va dal primo ottobre al 31 dicembre 2017 ha visto crescere le vendite del 41% rispetto allo stesso periodo del 2016. In totale gli incassi del mercato digitale sono stati pari a 2.18 miliardi di euro, record assoluto per la storia di PlayStation.

Kenichiro Yoshida sarà il nuovo CEO di Sony Corporation dal primo aprile 2018, data in cui Kaz Hirai abbandonerà il suo ruolo, come annunciato questa mattina.