PlayStation Plus supera i 47 milioni di abbonati, ecco i dati aggiornati

Dopo aver annunciato di aver distribuito 4.5 milioni di console PS5 al 31 dicembre 2020, Sony ha confermato anche i numeri legati a PlayStation Plus, il servizio premium in abbonamento lanciato nel lontano 2010 e che conta ad oggi 47.4 milioni di iscritti.

Il dato è aggiornato al 31 dicembre 2020, durante lo scorso anno gli abbonati sono aumentati di 8.6 milioni rispetto ai 38.8 milioni registrati alla fine del 2019. Le sottoscrizioni crescono con centinaia di migliaia di nuovi iscritti ogni mese, indubbiamente numeri molto positivi per il servizio Sony, che ogni mese offre giochi gratis, spazio Cloud per i salvataggi, sconti e offerte esclusive e ovviamente accesso al multiplayer online su PlayStation 4 e PS5.

La lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio include Concrete Genie, Control Ultimate Edition (con upgrade gratis da PS4 a PS5) e Destruction AllStars, nuova esclusiva PlayStation 5 che ha fatto il suo debutto assoluto proprio il 2 febbraio.

Sony non ha rivelato altri dati legati a PlayStation Plus, la scorsa primavera il servizio ha festeggiato i primi dieci anni di vita, vedremo se nei prossimi anni PS Plus si evolverà o se resterà ancorato alle origini.