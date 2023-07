PlayStation Plus: svelata la prima ricompensa gratis di agosto 2023

Dopo aver svelato al pubblico l'elenco dei giochi gratis di agosto 2023 con PlayStation Plus Essential, Sony ha deciso anche di annunciare una delle ricompense che gli abbonati a qualsiasi tier del servizio (Essential, Extra o Premium) potranno riscattare senza costi aggiuntivi.

Il colosso nipponico ha tolto il velo dal bonus in questione in occasione della pubblicazione di un post sul blog ufficiale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2. Fra le tante novità annunciate per i due sparatutto in soggettiva troviamo infatti l'arrivo di un altro pacchetto per gli utenti PlayStation Plus, il Season 05 Combat Pack. All'interno del bundle vi sarà, come da tradizione, un'altra variante dell'Operatore Oni, la cui variante della quinta stagione prende il nome di Eclipse e presenta un'armatura ispirata alla Shadow Company.

Al momento non sono state diffuse le immagini dell'operatore e, cosa ancora più importante, non sono stati annunciati gli altri contenuti del pacchetto, che sicuramente includerà anche progetti per le armi ed altri elementi estetici.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che i bonus per i soli utenti PlayStation non riguardano esclusivamente il Combat pack: dalle 19:00 italiane del 2 agosto 2023 verrà attivato per 24 ore un Bonus XP Doppi.