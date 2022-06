PlayStation Plus: svelato il nuovo bonus gratis per gli abbonati PS4 e PS5

Dopo aver preso visione del possibile elenco dei giochi gratis di luglio offerti dal PlayStation Plus, ecco che viene svelato il nuovi bonus a cui possono accedere gli abbonati al servizio in abbonamento di Sony.

Gli abbonati al PlayStation Plus possono riscattare gratuitamente su PS5 e PS4 il nuovo Combat Pack disponibile in Call of Duty Vanguard e Warzone. Il nuovo bundle è stato lanciato in concomitanza con il debutto della Stagione 4 dello sparatutto di Activision, intitolata "Mercanieries of Fortune".

Presentato nel trailer che trovate in apertura, il Combat Pack include una skin operatore leggendaria per Halima Zambardi, due progetti di armi leggendarie e un gettone XP doppio. Alcuni contenuti di Vanguard e Warzone resi disponibili in anticipo per i giocatori PS4 e PS5 non verranno distribuiti su altre piattaforme fino al 1 novembre, come conferma il trailer.

Sony e Activision hanno un accordo di marketing per Call of Duty di lunga data, grazie al quale i possessori di PlayStation hanno spesso ricevuto una gamma di contenuti esclusivi tra cui bundle in-game, modalità di gioco esclusive e accessi anticipati. La partnership proseguirà con Call of Duty Modern Warfare 2: chi preordinerà lo shooter su PlayStation potrà accedere alla fase Beta in anticipo rispetto agli altri giocatori. Chiaramente questo tipo di rapporto potrebbe avere fine una volta che Activision entrerà definitivamente a far parte di Microsoft e gli accordi attualmente vigenti scadranno.