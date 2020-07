PlayStation Plus: svelati a sorpresa i giochi PS4 gratis di agosto 2020

Sembra che ultimamente a Sony piaccia stravolgere la consolidata routine che ha sempre contraddistinto l'annuncio dei giochi gratis per PlayStation Plus. Poco fa, in anticipo sulla tabella di marcia, ha annunciato i due nuovi giochi PS4 gratis di agosto 2020.

Stiamo parlando di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, che include la campagna riveduta e corretta del secondo episodio della serie Modern Warfare, e Fall Guys: Ultimate Knockout, un party game online in grado di ospitare fino a 60 giocatori in contemporanea.

Diversi dal solito anche i programmi per l'aggiunta dei titoli nella Instant Game Collection. Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered sarà disponibile al download gratis già a partire da domani 28 luglio, mentre Fall Guys: Ultimate Knockout potrà essere aggiunto alla raccolta da martedì 4 agosto, ossia il giorno stesso in cui verrà lanciato sul mercato! Entrambi i giochi rimarranno disponibili fino a lunedì 31 agosto, prima di essere sostituiti dai giochi gratis di settembre 2020.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che i tre giochi PS4 gratis di luglio sono ancora disponibili. Avete tempo fino a lunedì 3 luglio per riscattare NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration ed Erica.