PlayStation Plus: svelato il primo gioco per PS5 e PS4 della lineup di ottobre?

Analizzando alcuni indizi disseminati sul PlayStation Store, alcuni giocatori particolarmente potrebbero aver già intuito quale sarà uno dei prossimi titoli ad essere introdotti all'interno della Instant Game Collection del PlayStation Plus.

Come sottolineato sulle pagine di reddit, i pre-order di Let Hell Loose sono stati aperti su console Xbox, mentre sul PlayStation Store troviamo soltanto una pagina "Coming Soon" dedicata al prodotto. Inoltre, sono in arrivo una Closed ed una Open Beta con cui sarà possibile provare in anteprima lo sparatutto bellico, anche queste dedicate esclusivamente agli utenti PS5 e PS4. Nulla ci assicura che Hell Let Loose comparirà davvero nella lineup di ottobre, tuttavia è quantomeno anomalo che il titolo presenti queste differenze tra le versioni destinate alle piattaforme PlayStation e Xbox.

Già disponibile da fine luglio su PC, Hell Let Loose si accinge a debuttare il 5 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One con tanto di cross-play fra tutte le console di riferimento. I giocatori interessati potranno provare con mano lo shooter dal 16 al 20 settembre grazie alla Beta aperta che, come detto, si terrà solo su PlayStation. In attesa di analizzare le nuove versioni del gioco, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Hell Let Loose per PC.