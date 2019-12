PlayStation Plus: svelato il valore complessivo dei giochi regalati nel 2019

Anche nel corso dell'anno corrente sono stati numerosissimi i titoli dati in regalo da parte di Sony ai tanti abbonati al servizio PlayStation Plus e, dando un'occhiata ai numeri, pare che il valore complessivo dei giochi distribuiti in questo modo sia notevole.

Analizzando attentamente tutti i giochi pubblicati nel corso dell'anno emergono le seguenti curiosità:

Prezzo medio dei titoli dati in regalo: 27,96 dollari

Età media dei giochi regalati. 2 anni e 10 mesi

Mesi i cui giochi hanno il Metacritic più alto: ottobre (The Last of Us Remastered con un punteggio di 95 e MLB The Show 19 con un punteggio di 86)

Mesi i cui giochi hanno il Metacritic più basso: gennaio Steep (71), Portal Knights (71), Zone of the Enders HD Collection (73), Amplitude (74), Super Mutant Alien Assault (67) e Fallen Legion: Flames of Rebellion (37)

Mesi con i giochi dal valore economico più alto: gennaio (134,94 dollari) con Steep (29,99 dollari), Portal Knights (19,99 dollari), Zone of the Enders HD Collection (34,99 dollari), Amplitude (19,99 dollari) e Super Mutant Alien Assault (9,99 dollari)

Mesi con i giochi dal valore economico più basso: maggio (36,98 dollari) con What Remains of Edith Finch (19,99 dollari) e Overcooked! (16,99 dollari)

Mese con i giochi più recenti: aprile con Conan Exiles e The Surge

Mese con i giochi meno recenti: febbraio con For Honor (febbraio 2017), Hitman: la Prima Stagione Completa (marzo 2016), Divekick (agosto 2013), Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (giugno 2008), Gunhouse (aprile 2018) e Rogue Aces (aprile 2018)

Giochi pubblicati da Sony: Detroit: Become Human, Wipeout Omega Collection, MLB the Show 19 e The Last of Us Remastered

Publisher con più titoli regalati attraverso il PS Plus: Sony, seguita da Ubisoft (Steep e For Honor) e Konami (Zone of the Enders HD Collection e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots)

Giochi già regalati in precedenza tramite Xbox Live Gold: The Witness (aprile 2018), For Honor (agosto 2018), Overcooked! (ottobre 2018) e Hitman: la Prima Stagione Completa (settembre 2019)

Il totale complessivo di tutti i giochi distribuiti attraverso il PlayStation Plus nel corso del 2019 è invece pari a 894,68 dollari.

In attesa di scoprire quali saranno i titoli gratuiti del PS Plus a gennaio 2020, il cui annuncio dovrebbe arrivare a breve, vi invitiamo a scrivere nei commenti cosa ne pensate del 2019 di PlayStation Plus.