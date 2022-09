PlayStation Plus: Syphon Filter 2 è il primo gioco PS1 con supporto 60hz in Europa

Oggi escono ben 17 nuovi giochi su PlayStation Plus Extra e Premium, tra questi anche Syphon Filter 2 (uscito nel 2000), di fatto il primo gioco per PS1 ad avere l'opzione per lo switch tra 50hz e 60hz in Europa.

Come confermato dalla redazione di VGC, Syphon Filter 2 permette all'avvio di selezionare tra 50hz standard PAL e 60hz standard NTSC USA, permettendo così ai giocatori di scegliere una delle due modalità. Come noto, i giochi PAL per PlayStation 1 hanno una frequenza di aggiornamento rispetto alle controparti USA risultando spesso più lenti, inoltre c'è il problema delle famose "bande nere" che per anni ha tormentato i giocatori europei.

In passato Sony aveva promesso una opzione per passare da 50hz a 60hz nei classici PS1 per PlayStation Plus e finalmente la promessa è stata mantenuta con l'arrivo di Syphon Filter 2. Possiamo quindi ipotizzare l'arrivo di ulteriori giochi in futuro con il supporto per la doppia modalità di visualizzazione mentre non è chiaro se questa funzionalità possa essere aggiunta anche ai giochi già disponibili in catalogo, tramite un aggiornamento software. Lo sapevate? Syphon Filter 2 supporta anche i Trofei su PS4 e PS5.

Cosa ne pensate di questa novità che coinvolge i classici del catalogo PlayStation 1? Siete favorevoli oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.