PlayStation Plus: tanti giochi di Ratchet & Clank in arrivo per i 20 anni della serie

Dopo aver celebrato le recensioni da record di God of War Ragnarok, Sony guarda in direzione della serie di Ratchet & Clank per festeggia il ventesimo anniversario dell'IP con interessanti iniziative che coinvolgeranno tutti gli appassionati dell'avventura sci-fi di Insomniac Games.

La prima e, forse, più importante sorpresa offertaci dal colosso tecnologico giapponese è rappresentata dall'imminente ingresso di tanti videogiochi della saga di Ratchet & Clanck nel catalogo dei titoli Classici fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a PlayStation Plus Premium. Eccovi l'elenco completo dei giochi in arrivo:

Già disponibili su PS Plus Premium:

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3)

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3)

Ratchet & Clank: All 4 One (PS3)

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3)

In arrivo su PS Plus Premium il 15 novembre:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Le celebrazioni della serie sci-fi di Insomniac Games proseguono sui pianeti di Ratchet & Clank Rift Apart con il 20th Anniversary Armor Pack, un ricco pacchetto aggiuntivo da scaricare gratuitamente a partire da oggi, 4 novembre. Il DLC include cinque corazze ispirate ai diversi episodi della saga:

Corazza Fuoco a volontà, ispirata a Ratchet & Clank: Fuoco a volontà

Corazza Olo-Flux, ispirata a Ratchet & Clank: A spasso nel tempo

Corazza Cacciatore di tesori, ispirata a Ratchet & Clank: Alla ricerca del tesoro

Corazza Predone, ispirata a Ratchet: Gladiator

Corazza Clank, per celebrare la spalla migliore di tutti i tempi

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate delle iniziative promosse da Sony e Insomniac Games per festeggiare i vent'anni della serie di Ratchet & Clank.