PlayStation Plus: The Last of Us Remastered tra i giochi gratis PS4 di ottobre 2019!

Come pronosticato nelle scorse ore, Sony ha approfittato dello State of Play di settembre e anticipare l'annuncio dei nuovi giochi gratuiti che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare a ottobre 2019.

Stiamo parlando del gioco di baseball MLB The Show 19, che viene definito come "il culmine di ben 14 anni di sviluppo del franchise", e di The Last of Us Remastered, versione rimasterizzata per PlayStation 4 del capolavoro immortale uscito per la prima volta nel 2013 su PS3. Quest'ultimo titolo non è stato scelto a caso, dal momento che durante lo stesso State of Play è stata annunciata la data di lancio di The Last of Us Part 2! Quale miglior modo di prepararsi al suo arrivo?

I due titoli potranno essere scaricati a partire da martedì 1 ottobre, giorno in cui verranno rimossi i giochi gratuiti di settembre 2019, ovvero Batman Arkham Knight e Darksiders 3. Se non li avete ancora aggiunti alla raccolta, vi consigliamo di farlo prima che sia troppo tardi.