PlayStation Plus: The Medium per PS5 non sarà uno dei giochi gratis di settembre

Nella notte un leak dei giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021 ha svelato il possibile arrivo di The Medium per PS5 nella Instant Game Collection del prossimo mese, arriva ora un piccolo aggiornamento sulla vicenda da parte di Bloober Team.

Lo studio ha confermato su Twitter che The Medium non sarà incluso nel catalogo PlayStation Plus di settembre 2021, il gioco esce il 3 settembre su PlayStation 5 e dunque con qualche giorno di anticipo rispetto all'arrivo dei nuovi titoli Plus, disponibili dal 7 settembre.

Arriva dunque la smentita per The Medium su PlayStation Plus mentre non ci sono ancora conferme per quanto riguarda Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2, con quest'ultimo apparentemente già disponibile al download per alcuni utenti selezionati, probabilmente a causa di un errore del PlayStation Store.

The Medium sarà disponibile su PS5 anche in versione fisica, oltre alla versione standard Koch Media pubblicherà l'edizione limitata denominata Two World Special Launch Edition che include una copia del gioco, una custodia steelbook esclusiva, artbook a colori di 32 pagine con copertina rigida e la colonna sonora. L'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021 è previsto per questa settimana e più precisamente per mercoledì 25 agosto alle 17:30, ora italiana.