PlayStation Plus: The Surge e Conan Exiles tra i giochi gratis di Aprile

Puntuali come l'Ascia del Leviatano di God of War, i vertici di Sony annunciano per tempo i videogiochi PS4 che sono destinati a entrare nella Instant Game Collection degli abbonati a PlayStation Plus nel corso del mese di Aprile.

A partire dal primo giorno del prossimo mese, gli iscritti al servizio potranno scaricare e fruire gratuitamente delle versioni digitali di Conan Exiles e The Surge.

All'epico action singleplayer e multiplayer di Funcom si sommerà così l'avventura futuristica di Deck13 Interactive: entrambi i titoli saranno disponibili dall'1 aprile, come ci ricordano i curatori del canale YouTube di PlayStation con il video esplicativo che campeggia a inizio articolo

L'approdo nella Instant Game Collection dei nuovi giochi gratuiti di Aprile, come ben sapranno gli utenti più navigati della console Sony, comporterà la conclusione della promozione legata ai titoli PS Plus di marzo: l'ultimo giorno per effettuare il download gratuito di Call of Duty Modern Warfare Remastered e The Witness sarà infatti il 31 marzo. Il nostro consiglio, quindi, non può che essere quello di affettarvi a scaricare la remaster di COD Modern Warfare e il puzzle game "avventuroso" di Jonathan Blow prima che le rispettive versioni digitali ritornino a prezzo pieno su PSN per gli abbonati a PS Plus.