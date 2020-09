PlayStation Plus: tornano i Doppi Sconti sui giochi PS4, come funzionano?

Sul PlayStation Store sono tornati i Doppi Sconti PlayStation Plus dedicati ai migliori giochi PS4, ma come funziona questa promozione Sony? Scopriamolo insieme.

I Doppi Sconti andranno avanti fino al primo ottobre con 200 giochi per PlayStation 4 scontati fino al 35% per tutti e fino al 70% per gli abbonati PlayStation Plus. In altre parole gli iscritti al servizio potranno raddoppiare automaticamente la percentuale di sconto di ogni singolo gioco. Prendiamo il caso di Mortal Kombat 11: il gioco costa 37.49 euro (anzichè 49.99 euro) per tutti, con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino, gli abbonati PlayStation Plus lo potranno acquistare invece con il 50% di sconto pagandolo dunque 24.99 euro.

Questo è ovviamente un semplice esempio, l'offerta Doppi Sconti coinvolge centinaia di giochi, ognuno con una percentuale di sconto differente. Tra i tanti citiamo Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, GTA V Premium Edition, MLB The Show 20, RAGE 2, Kingdom Come Deliverance Royal Edition, Borderlands 3 Deluxe Edition, Knack 2, Dishonored La Morte dell'Esterno e tanti altri. Avete tempo fino al primo ottobre 2020 per approfittare delle occasioni Doppi Sconti PlayStation Plus, anche i non abbonati possono acquistare i giochi in promozione, seppur come detto con una percentuale di sconto inferiore.