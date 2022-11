PlayStation Plus: trapelano i giochi gratis di dicembre su PS4 e PS5

Dopo aver fatto trapelare i giochi PS Plus gratis di novembre, il noto leaker billbil-kun torna alla carica su Dealabs per elencare quelli che, a suo giudizio, saranno i videogiochi gratuiti di dicembre per tutti gli iscritti a PlayStation Plus.

Sulla scorta delle indicazioni offerteci da billbil-kun, una fonte dalla comprovata attendibilità, scopriamo che nel catalogo della Instant Game Collection mensile degli abbonati a PlayStation Plus dovrebbero approdare molto presto Mass Effect Legendary Edition, BioMutant e Divine Knockout.

Se confermata, l'anticipazione di Dealabs offrirebbe a tutti gli iscritti a PS Plus, a prescindere dal proprio tier, l'occasione di rivivere le avventure ruolistiche del Comandante Shepard nella trilogia rimasterizzata di Mass Effect, per poi immergersi nelle atmosfere post-apocalittiche di BioMutant per cimentarsi nelle sfide dell'action GDR di THQ Nordic.

PlayStation Plus: giochi gratis di dicembre 2023 (stando a Dealabs)

Mass Effect Legendary Edition su PS4

BioMutant su PS4 e PlayStation 5

Divine Knockout su PS4 e PlayStation 4

I videogiochi in questione dovrebbero essere disponibili nel catalogo degli abbonati a PS Plus a partire dalla giornata di martedì 6 dicembre. Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate degli ipotetici videogiochi gratis di dicembre su PlayStation Plus.