PlayStation Plus: tre mesi di abbonamento in regalo, la nuova offerta per Natale

Tra le offerte sottocosto Mediaworld di Natale vi segnaliamo una nuova promozione a tema PlayStation Plus che vi permetterà di ricevere tre mesi di abbonamento PS Plus in regalo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sul sito di Mediaworld l'abbonamento PS Plus 15 mesi a 59.99 euro invece di 84.98 euro, questo vuol dire che pagherete l'iscrizione per 15 mesi al prezzo dell'abbonamento 12 mesi, ottenendo quindi tre mesi completamente gratis. Da notare come l'acquisto non riguardo il codice digitale ma la card fisica con codice da grattare ed ecco che in questo modo PlayStation Plus diventa una ottima idea regalo per se e per gli amici, consegnando una delle due cartoline al destinatario, un regalo sicuramente gradito dai possessori di console PlayStation.

La nuova promo volantino PlayStation Plus è valida nei negozi Mediaworld e online fino al 19 dicembre e ovviamente fino ad esaurimento delle scorte disponibili. L'abbonamento PS Plus è valido su PS4 e PS5 e vi permetterà di giocare online, accedere ogni mese ad una selezione di giochi gratis, scaricare contenuti extra gratuiti per i videogiochi più popolari (Call of Duty Warzone, Fortnite, APEX Legends, Rocket League e tanti altri), ottenere sconti sui migliori videogiochi e accedere ad altri benefit esclusivi.