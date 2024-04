PlayStation Plus: tre giochi incredibili da giocare tra le novità di Aprile

Aprile si è rivelato un altro mese da incorniciare per PlayStation Plus, che tra Essential, Extra e Premium ha dato il benvenuto ad una vagonata di giochi. Le proposte sono così numerose che potrebbe risultare davvero difficile scegliere da cosa iniziare, per questo motivo abbiamo ben pensato di suggerirvi tre giochi da non perdere.

Immortals of Aveum per PS5 in PlayStation Plus Essential

Ingiustamente punito dal mercato, Immortals of Aveum è in realtà una produzione solida che interpreta in maniera singolare l'inflazionato genere degli FPS. Questo singolare FPS magico per giocatore singolo si lascia gustare con piacere per tutte e dodici le ore necessarie al completamento della campagna, distinguendosi dai suoi congeneri grazie ad una consistente componente action. Completano il quadro una storia interessante, degli scontri avvincenti e il buon colpo d'occhio garantito dall'Unreal Engine 5. Leggete la nostra recensione di Immortals of Aveum.

Miasma Chronicles per PS5 in PlayStation Plus Extra

Quello di Miasma Chronicles non è un nome che si sente spesso, ma fidatevi se vi diciamo che merita tutta la vostra attenzione. Ambientata in un futuro non troppo lontano, nel quale gli USA sono stati dilaniati da una forza selvaggia nota semplicemente come "Miasma", la produzione sviluppata da The Bearded Ladies (gli stessi di Mutant Year Zero) si presenta come un gioco di combattimento tattico a turni con elementi da GDR. Puntando forte anche sull'esplorazione, Miasma Chronicles si presenta adatto sia ai veterani del genere, sia ai novellini. Ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione di Miasma Chronicles.

Medievil per PS4 e PS5 in PlayStation Plus Premium

Agli abbonati Premium consigliamo di scaricare il remake del classico Medievil, che ha visto Sir Daniel Fortesque ritornare dagli anni '90 in forma smagliante. Il rifacimento operato da Other Ocean rimane fedele al lugubre e scanzonato titolo originale impreziosendolo con un comparto ludo-visivo di stampo moderno e diverse aggiunte di natura contenutistica che ben si amalgamano con l'offerta classica. Tra le novità si segnalano una migliore gestione della telecamera e un inedito contenuto endgame. Se volete saperne di più, la nostra recensione di Medievil è a portata di click.

