PlayStation Plus: tre giochi, più uno bonus, da provare subito tra le novità di marzo

Siete abbonati a PlayStation Plus e non sapete a cosa giocare? State tranquilli, ci pensiamo noi a darvi dei validi consigli. A marzo sono arrivati tanti nuovi titoli per gli iscritti PS Plus Essential, Extra e Premium, eccone tre particolarmente meritevoli e un quarto che vi consigliamo assolutamente di provare.

SIFU

Disponibile per gli abbonati Essential, Extra e Premium, SIFU è un gioco di combattimento dallo stile unico che ha conquistato un buon numero di estimatori. Dal lancio, sono arrivati nuovi contenuti e aggiornamenti che hanno bilanciato la difficoltà, aggiunto modalità extra e risolto alcuni bug. Esteticamente molto particolare e con un gameplay hardcore, SIFU non è per tutti ma se riuscirete ad andare oltre i primi ostacoli, non lo lascerete più, garantito.

Marvel's Midnight Suns

Solo per gli abbonati Extra e Premium, ecco Marvel's Midnight Suns, gioco di strategia dagli autori di X-COM e X-COM 2. Purtroppo il gioco non ha riscosso il successo commerciale sperato, vuoi per il periodo di lancio sbagliato, vuoi per una campagna marketing forse non troppo incisiva, in ogni caso se amate i supereroi della casa delle idee ed i giochi di strategia, non resterete delusi. Per saperne di più ecco la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.

Resident Evil 3 Remake

D'accordo, non è perfetto come Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake ma la riedizione di RE3 ha comunque il suo fascino. Il primo incontro con Nemesis, le strade di Raccoon City piene di zombi, due protagonisti carismatici: non manca nulla! E' vero, è corto ed è in parte un lavoro meno curato rispetto agli altri due titoli citati, ma noi ci sentiamo comunque di consigliarvelo per una run veloce.

Bonus: Jak & Daxter The Lost Frontier

Solo per gli abbonati Premium arriva Jak & Daxter The Lost Frontier (conosciuto anche come Jak & Daxter Una Sfida Senza Confini), titolo uscito nel 2009 su PSP e PS2. Pur non essendo sviluppato da Naughty Dog e pur non essendo il miglior gioco della serie, The Lost Frontier ha dalla sua diverse qualità a partire da un comparto tecnico più che discreto passando per un gameplay variegato. E' forse troppo facile ma questo lo rende adatto a tutti, sia ai fan della saga che ai giocatori meno esperti ed anche ai più piccoli.

