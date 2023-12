PlayStation Plus: tre giochi che non dovreste perdervi a dicembre 2023

Con i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre si chiude il 2023 di PS Plus, una annata che ci ha "regalato" titoli come Horizon Forbidden West e tanti altri giochi di spessore per PS4 e PS5. In attesa dell'annuncio dei giochi PlayStation Plus di gennaio 2024, ecco tre novità di dicembre che dovreste provare.

GTA V

Nel mese del trailer di annuncio di GTA 6, Sony e Rockstar Games aggiungono GTA V alla lineup PlayStation Plus Extra e Premium. Pochi i giocatori che non lo conoscono, ancora meno quelli che non ci hanno giocato, dal momento che ha venduto oltre 170 milioni di copie in dieci anni. Ma se avete vissuto in un mondo parallelo non ci avete mai fatto nemmeno una partita, un giro è d'obbligo.

LEGO 2K Drive

Accessibile anche agli abbonati di livello Essential, LEGO 2K Drive non è un capolavoro ma un più che onesto racing game arcade sulla scia di Mario Kart, con l'aggiunta di numerose opzioni di personalizzazione e base di mattoncini. Niente di trascendentale, intendiamoci, ma più che divertente per una partita a Natale in compagnia di amici e parenti.

Mega Man 11

Cattivo, brutale, spietato. Da un gioco di Mega Man non ci si aspetta niente di meno (d'accordo, non stiamo parlando proprio di Dark Souls, ma insomma...) e Mega Man 11 non tradisce le aspettative e nemmeno la filosofia della saga. Un gioco d'azione 2D che porta avanti la tradizione della serie, con una estetica piacevole (ma la bellezza della Pixel Art è lontana anni luce) e un gameplay solidissimo.