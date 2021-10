PlayStation Plus: tre giochi PSVR gratis in arrivo da novembre

Nel corso del pomeriggio è arrivato un post celebrativo di Sony dedicato al suo visore per la realtà virtuale, il quale ha appena compiuto cinque anni. Per festeggiare questo importante traguardo, il colosso nipponico ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

A partire da novembre 2021, infatti, tutti i giocatori che dispongono di un abbonamento attivo al servizio potranno scaricare senza costi aggiuntivi tre diversi giochi compatibili con il casco per la realtà virtuale. Purtroppo il post pubblicato sul blog italiano ufficiale non contiene dettagli in merito ai titoli che verranno distribuiti in maniera gratuita e dovremo attendere qualche settimana per scoprirlo.

Nel corso del post viene anche ricordato ai giocatori che la periferica verrà supportata ancora per molto e oltre all'arrivo di un nuovo visore per PlayStation 5, di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli, si parla di alcuni dei prodotti in arrivo prossimamente, ovvero Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places e Zenith: The Last City.

In attesa di scoprire quali saranno i giochi in regalo, vi ricordiamo che l'iniziativa Play At Home potrebbe tornare su PS4 e PS5 nel corso del 2022, visto l'incredibile successo avuto in primavera.