PlayStation Plus: trofei opzionali per i giochi PS1 e PSP, i classici girano a 50hz e 60hz

Con l'arrivo del nuovo PlayStation Plus in Asia, emergono molti dettagli suoi giochi le funzionalità dei giochi inclusi nel catalogo PlayStation Plus Premium e PlayStation Plus Extra, con particolare focus sui giochi per PS1 e PSP.

Attualmente ci sono diversi giochi PS1 e PSP che supportano i Trofei, ta cui Ape Escape, Everybody’s Golf, Kurushi, Wild Arms e Syphon Filter, ma questa funzionalità sarà supportata da tutti i giochi classici? Purtroppo la risposta è no e la stessa Sony specifica che "questa funzionalità è opzionale per gli sviluppatori."

E' stato poi scoperto che i giochi classici PS1 e PSP godranno di una lista trofei separata su PlayStation 4 e PlayStation 5, questo vuol dire che idealmente potrete sbloccare lo stesso trofeo due volte giocando su entrambe le console.

Infine, non è del tutto chiaro quali versioni dei giochi siano disponibili, VGC sottolinea come alcuni titoli siano presenti in formato PAL a 50hz mentre altri in versione NTSC con supporto 60hz. Ad esempio Ape Escape sembra essere disponibile in versione PAL e gira a 25fps anziché 30fps come la versione NTSC e lo stesso vale per Worms World Party e Worms Armageddon, invece altri giochi come Tekken 2, Syphon Filter, Abe's Oddysee e Mr. Driller sono disponibili in versione NTSC con supporto 60hz.

La situazione al non è chiarissima e probabilmente quando il servizio sarà disponibile in Europa dal 23 giugno, i classici PS1 e PSP potrebbero essere proposti solamente in formato PAL europeo, ma si tratta solamente di una supposizione.