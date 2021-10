PlayStation Plus: ultime ore per i giochi gratis di settembre, affrettatevi

Se per qualche ragione non avete ancora riscattato e scaricato i giochi PlayStation Plus gratis di settembre 2021, allora vi conviene affrettarvi: avete ancora pochissime ore di tempo per farlo!

Oggi 4 ottobre rappresenta ufficialmente l'ultimo giorno per ottenere i giochi gratis offerti da Sony a tutti gli abbonati a PlayStation Plus lo scorso mese di settembre. Stiamo parlando di: Hitman 2 per PS4, uno stealth game con i controfiocchi indirizzato agli amanti delle sfide e ai videogiocatori più creativi; Predator Hunting Grounds per PS4, uno sparatutto asimmetrico multigiocatore che vede scontrarsi un fireteam di soldati e un temibile Predator nella fitta giungla del Guatemala; Overcooked! All You Can Eat per PS5, che include entrambi i capitoli della serie che chiede a gruppi di amici di gestire le cucine più folli mai concepite.

I tre giochi lasceranno la Instant Game Collection nelle prossime ore per poi essere sostituiti dai nuovi giochi PlayStation Plus gratis di ottobre: Hell Let Loose per PlayStation 5, PGA Tour 2K21 per PS4 e Mortal Kombat X per PS4 potranno essere scaricati da tutti gli abbonati a PlayStation Plus a partire dalla mattinata di domani 5 ottobre.