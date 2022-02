PlayStation Plus: ultime ore per riscattare i giochi gratis di febbraio!

Domani 1° marzo la selezione della Instant Game Collection verrà nuovamente rinnovata, ciò significa che avete ancora pochissime ore di tempo per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2022!.

Se avete sottoscritto da poco un abbonamento a PlayStation Plus o molto semplicemente vi è passato di mente nelle scorse settimane, allora dovete rimediare al più presto! Tra non molte ore i giochi di febbraio verranno rimossi, dunque non potrete più aggiungerli gratuitamente alla vostra raccolta. Stiamo parlando di: EA Sports UFC 4 (PS4), un picchiaduro basato sulle arti marziali miste tecnico e arduo da padroneggiare; Tiny Tina: Assalto alla Rocca del Drago (PS4), DLC stand-alone di Borderlands 2 che funge da introduzione a Tiny Tina's Wonderlands, nuovo gioco di Gearbox in arrivo tra poche settimane; Planet Coaster (PS5), un simulatore di parco divertimenti sviluppato dai creatori del classico RollerCoaster Tycoon e Jurassic World Evolution.

Domani questi tre titoli verranno rimpiazzati dai giochi gratis di marzo per PlayStation Plus, un nutrito quartetto composto da Team Sonic Racing (PS4), Ark: Survival Evolved (PS4), Ghostrunner (PS5) e Ghost of Tsushima Legends (PS4 e PS5), ai quali il 15 marzo andrà ad unirsi pure GTA Online stand-alone per PS5.