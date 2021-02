PlayStation Plus: ultime ore per riscattare i giochi PS4 e PS5 gratis di gennaio 2021

Con il consueto reminder d'inizio mese, i canali social della divisione PlayStation di Sony ricordano che mancano poche ore alla conclusione dell'offerta legata ai giochi PS4 e PS5 gratis su PS Plus a gennaio 2021.

In vista dell'arrivo nella Instant Game Collection di PlayStation Plus dei titoli in regalo a febbraio, il colosso tecnologico giapponese invitano gli abbonati a riscattare la propria copia gratuita di Shadow of the Tomb Raider, Greedfall e Maneater.

Sviluppato da Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider è l'ultimo capitolo della "trilogia delle origini" di Lara Croft e, dopo aver trascorso qualche mese nella ludoteca di PlayStation Now, approda nella Instant Game Collection di PS Plus per condurre gli emuli dell'archeologa più famosa della storia dei videogiochi in Sud America, sperando così di sventare l'apocalisse profetizzata dai Maya in un'avventura ricca di colpi di scena.

Decisamente più ruolistica e fantasy è invece l'esperienza promessa dagli studi Spiders con il progetto di Greedfall, un titolo che evolve le formule ludiche maturate dagli autori parigini con Bound by Flame e The Technomancer per migliorarne il sistema di combattimento, la progressione delle attività e il canovaccio narrativo.

All'interno dell'offerta di gennaio riservata all'utenza PS Plus troviamo infine Maneater, l'action di Tripwire che offre ai fan del genere l'occasione più unica che rara di seminare il panico tra i bagnanti e i pescatori delle località di villeggiatura più affollate del globo interpretando nientemeno che uno squalo.

A chi ci segue, ricordiamo infine che nella lista dei giochi PS Plus gratis di febbraio 2020 rientreranno Control Ultimate Edition, Concrete Genie e Destruction AllStars.