PlayStation Plus: ultime ore per riscattare quattro giochi gratis

Mancano appena due giorni alla prima infornata di giochi PS4 e PS5 gratis dell'anno per gli abbonati a PlayStation Plus. A partire dalla mattinata di martedì 5 gennaio, gli iscritti al servizio potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo Shadow of the Tomb Raider per PS4, Greedfall per PS4 e Maneater per PS5.

Ciò significa che avete ancora pochissime ore per riscattare e aggiungere alla vostra collezione i giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2020! Domani lunedì 4 gennaio sarà infatti l'ultimo giorno utile per ottenere Worms Rumble nella doppia versione per PS5 e PlayStation 4, Just Cause 4 per PS4 e Rocket Arena per PS4. Se non li avete ancora riscattati, fatelo prima che sia troppo tardi. Domani rappresenterà anche l'ultima occasione per ottenere Bugsnax per PS5, ossia uno dei giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2020. La permanenza della colorata avventura a base di mostriciattoli è durata più del solito, ben due mesi, ma sta per giungere al termine.

Se in questo momento (o nelle prossime ore) non avete modo di avviare la console, non temete! Potete fare vostri i giochi sopra menzionati dirigendovi sul sito web del PlayStation Store. Accedete con l'account PlayStation personale e aggiungeteli alla raccolta. Li troverete pronti per essere scaricati e avviati sulla vostra console!