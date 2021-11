PlayStation Plus: ultime ore per scaricare i giochi gratis di ottobre, affrettatevi!

Domani 2 novembre verrà aggiornata la Instant Game Collection di tutti gli abbonati di PlayStation Plus, ciò significa che ci sono ancora pochissime ore a disposizione per ottenere i giochi gratis dello scorso mese!

Oggi 1° novembre rappresenta l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2021, ossia Hell Let Loose per PS5, PGA Tour 2K21 per PS4 e Mortal Kombat X per PS4. Se non lo avete ancora fatto (ad esempio perché vi siete appena abbonati al servizio), potete aggiungerli alla vostra raccolta accedendo all'area dedicata sulla console o dirigendovi sul sito web del PlayStation Store. Anche se domani verranno sostituiti, una volta che li avrete riscattati potrete giocarci ogni volta che vorrete finché avrete una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva.

Domani 2 novembre, dicevamo, verranno sostituiti dai giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2021. La nuova infornata è una delle più ricche di sempre, poiché conta ben sei titoli: a Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, First Class Trouble e Knockout City vanno ad aggiungersi ben tre giochi per PlayStation VR, ossia The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall.