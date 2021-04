PlayStation Plus: ultime ore per scaricare gratis FF7 Remake e gli altri giochi di marzo

Sono queste le ultimissime ore per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di marzo 2021 per PS4, PS5 e PSVR. I giochi del mese scorso resteranno disponibili ancora per tutta la giornata di oggi e verranno poi sostituiti da tre nuovi giochi gratis.

A marzo Sony ha aggiunto alla Instant Game Collection ben quattro giochi: Remnant From The Ashes (PS4, compatibile con PlayStation 5), Final Fantasy VII Remake (PS4, compatibile con PS5 ma non aggiornabile all'edizione next-gen), Maquette per PS5 e Farpoint, sparatutto disponibile in esclusiva per PlayStation VR. Se siete interessati ricordatevi di riscattarli entro la fine della giornata, non importa scaricarli ma vi basterà come di consueto aggiungerli alla libreria e associarsi al vostro profilo, potrete poi utilizzarli liberamente fino a quando manterrete attivo l'abbonamento PS Plus.

Su Everyeye.it trovate anche lo speciale sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile, da domani gli iscritti al servizio potranno scaricare Oddworld Soulstorm (solo su PlayStation 5, la versione PS4 non è inclusa nella lineup PS Plus), Zombie Army 4 Dead War di Rebellion e Days Gone di Sony Bend, una delle esclusive PlayStation più acclamate del 2019, compatibile con con entrambe le console Sony. Una bella occasione per riscoprire il gioco in attesa di un possibile sequel non ancora annunciato.