PlayStation Plus: ultime ore per scaricare gratis i giochi PS4 di agosto

I nuovi giochi PS Plus gratis per PS4 saranno disponibili da martedì 1 settembre, questo vuol dire che avete ancora poche ore di tempo per riscattare a costo zero i due giochi PlayStation 4 di agosto.

Ad agosto gli abbonati PlayStation Plus hanno potuto scaricare gratis Call of Duty Modern Warfare 2 e Fall Guys, potete continuare a scaricarli fino alla tarda mattinata di martedì 1 settembre, dopo questa data verranno sostituiti da Street Fighter V e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds gratis.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered include la versione rimasterizzata della campagna dell'omonimo sparatutto targato Infinity Ward, uscito originariamente nel 2009. Fall Guys Ultimate Knockout è invece la hit dell'estate targata Devolver Digital, un party game multiplayer di enorme successo che ha conquistato rapidamente oltre dieci milioni di giocatori su PS4 e PC.

Sempre fino al primo settembre inoltre l'abbonamento PlayStation Plus è in offerta scontato del 25% (44.99 euro anzichè 59.99 euro l'abbonamento annuale) solamente per i nuovi abbonati, la promozione non è valida per chi ha già un profilo attivo o per chi sta usufruendo di un periodo di prova gratis.