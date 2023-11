PlayStation Plus: dopo Up! in arrivo altri tre giochi Disney?

Nei giorni scorsi l'ente taiwanese che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo ha classificato Disney's Pixar Up! per PSP in versione PS4 e PS5, adesso lo stesso ente ha aggiunto al database altri tre giochi targati Disney Pixar.

I tre giochi valutati come parte della lineup PlayStation Classics per gli abbonati PlayStation Plus Premium sono Disney's Pixar Buzz Lightyear of Star Command (PS1), Thrillville Off the Rails (PSP) e Thrillville (PSP), a quanto pare in arrivo prossimamente su PlayStation Plus. Up! è effettivamente parte della lineup di novembre per gli iscritti Premium, chissà quindi che i tre giochi elencati non possano arrivare a questo punto come parte del catalogo giochi di dicembre 2023.

Ricordiamo che tra gli altri giochi PlayStation Plus Premium e Extra di novembre, oltre ad Up! saranno disponibili dal 21 novembre anche Dragon's Dogma Dark Arisen, Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle Rising, Nobunaga's Ambition Taishi, Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz e River City Melee Mach, oltre ai classici Grandia, Jet Moto, Up!, Klonoa Phantasy Reverie Series e PaRappa The Rapper 2.

Sono ora disponibili anche i tre giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023: Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite.