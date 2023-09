PlayStation Plus: abbonati scontenti dell'aumento, c'è chi vuole disdire

Sony ha recentemente annunciato l'aumento del prezzo di PlayStation Plus, con tutti e tre i tier del servizio che sono stati coinvolti nel rincaro applicato dalla compagnia di Jim Ryan. Come prevedibile, molti utenti non hanno preso benissimo la notizia.

Come testimonia un post nel subreddit di PlayStation Plus, non pochi gli utenti che hanno deciso di fermarsi con l'abbonamento e rinunciare ai bonus concessi dai tier Essential, Extra e Premium. "Volevo passare ad Essential quando il mio abbonamento sarebbe scaduto l'anno prossimo", spiega un utente. "Ma ora annullerò del tutto, non pagherò così tanto solo per il multiplayer e alcuni giochi mensili... Limiterò la mia PS5 principalmente alle esclusive". Questo quanto dichiara un altro giocatore rimasto scottato dall'aumento: "Già cancellato, onestamente comprare i giochi in sconto è una proposta migliore a lungo termine per me. Non gioco in multiplayer, ho un backlog, mi dispiace Sony ma hai sbagliato. Se non altro, mi ha fatto capire che non uso molto PS Plus e che i giochi che ricevo gratuitamente ogni mese rimangono in gran parte inutilizzati. Quindi sì, ho cancellato anch'io". Alcuni dichiarano di star valutando il passaggio a Xbox, mentre altri si rincuorano nel ricordare che giochi free-to-play come Fortnite e Apex Legends possono essere giocati online anche senza abbonamento a PS Plus.

Gli aumenti di PS Plus obbligano a pagare fino al 35% in più rispetto al passato, con il servizio che è rimasto immutato rispetto a quanto offerto sino ad oggi. Secondo alcune teorie, la decisione presa da Sony in ambito gaming deriverebbe in realtà dalla necessità di coprire perdite finanziarie nel settore del cinema e della fotografia, ma non abbiamo alcun commento ufficiale da Sony riguardo a questa ipotesi.