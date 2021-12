PlayStation Plus: una valanga di nuovi sconti esclusivi su tanti giochi

Sono iniziati gli sconti di gennaio sul PlayStation Store con centinaia di giochi PS4, PS5 e PSVR in offerta, inoltre tornano anche gli sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus.

Se siete iscritti al servizio premium di Sony potrete godete di una serie di sconti aggiuntivi sui saldi di gennaio del PlayStation Store, ad esempio è possibile ottenere il 10% di sconto extra sul preordine di SIFU e il 5% di sconto aggiuntivo sull'acquisto di Kena Bridge of Spirits, Assassin's Creed Odyssey e Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition.

Sconto extra del 10% invece su giochi come Rune Factory 4 Special, Jurassic World Evolution 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Assetto Corsa, Bloodborne, Bloodborne The Old Hunters e God of War Edizione Digitale Deluxe. Non mancano sconti aggiuntivi del 15% sopratutto su valuta digitale e moneta in-game, per l'elenco completo delle offerte riservate agli abbonati PlayStation Plus vi rimandiamo alle pagine del PlayStation Store.

Gli sconti di gennaio proseguiranno fino a inizio anno e dunque avete tutto il tempo per ricaricare il vostro portafoglio del PSN magari con una Gift Card ricevuta per Natale, i saldi digitali del PlayStation Store vi aiuteranno sicuramente ad acquistare nuovi giochi per la vostra console Sony a prezzi ridotti.