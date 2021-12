PlayStation Plus: ecco quanto valgono tutti i giochi del 2021

Con l'annuncio dei giochi di dicembre 2021 inclusi nell'abbonamento a PlayStation Plus, Sony ha svelato gli ultimi titoli gratis dell'anno ed è quindi stato possibile per alcuni fan curiosi di calcolare con una certa precisione il valore complessivo di tutti i prodotti 'regalati' nel corso del 2021.

A fare questo complesso calcolo, che include numerosi giochi, è stato l'ormai popolare account Twitter che prende il nome di PlayStation Game Size, il quale ha accompagnato il suo ultimo cinguettio con le immagini promozionali pubblicate da Sony ogni mese all'annuncio dei giochi gratis per gli abbonati. Stando alle parole dell'utente, il valore di tutti i prodotti aggiunti mensilmente al catalogo del servizio targato Sony è di ben 1.430 dollari e, ovviamente, tiene in considerazione anche i tre giochi in realtà virtuale che sono stati aggiunti di recente come 'extra' per celebrare il quinto anniversario di PlayStation VR.

In attesa che qualcuno decida di calcolare anche il costo di tutti i giochi distribuiti gratuitamente agli abbonati a Xbox Live Gold nel corso dell'anno, vi ricordiamo che nel mese di dicembre 2021 gli utenti PS Plus potranno scaricare anche una versione semplificata di Godfall, la quale include un minor quantitativo di contenuti rispetto a quella che si può trovare in vendita.