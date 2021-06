PlayStation Plus: dove vedere lo stato dell'abbonamento?

Il PlayStation Plus permette di poter ottenere la massima e miglior esperienza possibile offerta dal PlayStation Network: sottoscrivendo un abbonamento, infatti, non solo è possibile giocare online, ma si può anche avere accesso a dei giochi gratis a cadenza mensile, tra titoli di nicchia e grandi produzioni.

Sottoscrivere un abbonamento di qualche mese o di un anno intero, con prezzi variabili, può dunque risultare molto vantaggioso oltre che indispensabile per chi ama giocare in rete. Ma dove si può controllare lo stato del nostro abbonamento al PlayStation Plus? Su PlayStation 5 il procedimento è molto semplice e richiede pochi passaggi: bisogna infatti recarsi su Impostazioni per poi scorrere fino a Utenti e account. Una volta cliccato qui sopra la prossima voce di nostro interesse si chiama Pagamento e abbonamenti, per poi procede da qui fino al semplice Abbonamenti: comparirà così la voce PlayStation Plus permettendoci quindi di visualizzare lo stato della nostra iscrizione, quanto manca alla scadenza e le opzioni per il rinnovo.

Anche su PlayStation 4 il percorso è simile: sulla home della console si clicca sopra la voce Impostazione per poi arrivare a Gestione account. Una volta selezionata tale voce si passa a Informazioni sull'account per poi scorrere fino ad Abbonamenti PlayStation: comparirà così la voce PlayStation Plus dalla quale sarà possibile ricevere tutte le informazioni relative allo stato del pagamento e alla sua scadenza, oltre a decidere se estenderlo, rinnovarlo automaticamente o disattivarlo. In alternativa è possibile consultare tali informazioni attraverso il nostro dispositivo mobile interagendo con la PS App, oppure via PC digitando i nostri dati sul sito ufficiale PlayStation Plus.

Di seguito, ecco quali sono i giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2021. Tra l'altro è anche da poco arrivata gratis una vecchia gloria Capcom sul PlayStation Plus.