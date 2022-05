PlayStation Plus: un video mostra le funzioni extra dei giochi PS1 su PS4 e PS5

Grazie al PlayStation Store malese abbiamo scoperto la presenza di filtri e opzioni extra nei giochi PS1 e PSP su PlayStation Plus, adesso un video di Mp1st svela nel dettagli tutte le funzionalità aggiuntive dei giochi classici emulati su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il gioco preso come esempio è Oddworld Abe's Odyssey, già disponibile sullo store asiatico anche in vendita singolarmente per i non abbonati. Le opzioni video includono risoluzione nativa, 1:1, 4:3, 16:10 e 16:9 oltre ad altre opzioni grafiche come Wide Zoom pensata per "allargare" al massimo l'immagine spalmandola su tutto lo schermo. Ci sono poi tre filtri denominati Default, Modern e Classic Retro, quest'ultimo adotta una grana stile vecchi televisori a tubo catodico restituendo quindi un'effetto vintage anni '90.

E' poi possibile caricare e salvare rapidamente e riavvolgere la partita ad un punto precedente per ripetere eventuali passaggi senza riavviare il gioco. A quanto pare poi alcuni giochi supporteranno il multiplayer online, come Worms World Party, mentre nel caso di Ridge Racer 2 sono state apportate varie migliorie grafiche che rendono il gioco esteticamente più gradevole su PS4 e PS5.

Il "nuovo" PlayStation Plus esce questa settimana in Asia mentre gli abbonamenti Premium ed Extra arriveranno il 23 giugno in Europa.