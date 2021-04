PlayStation Plus Video Pass svelato da un leak: novità in arrivo per gli abbonati?

Come già accaduto in passato, uno dei portali ufficiali Sony potrebbe aver anticipato per errore il debutto di un nuovo servizio in abbonamento che prende il nome di PlayStation Plus Video Pass.

Il leak in questione proviene dal sito web ufficiale di Sony Polonia, grazie al quale alcuni utenti hanno potuto esplorare diverse pagine legate al servizio e scoprirne diverse informazioni. Stando a quanto descritto da chi ha avuto la fortuna di accedere alle pagine, prontamente rimosse dall'azienda, si parla di un beneficio esclusivamente dedicato agli utenti polacchi abbonati a PlayStation Plus, il quale dovrebbe avere una durata di sole ventiquattro ore in questa prima fase di test. Durante questa sessione, gli utenti potranno vedere senza costi aggiuntivi svariati film targati Sony tra i quali troviamo anche Venom, Zombieland: Double Tap e Blood Shot. Secondo la descrizione, questo test dovrebbe avere il via proprio nelle prossime ore e terminare domani, giovedì 22 aprile 2021. Non è chiaro quindi se assisteremo ad un annuncio nelle prossime ore e, soprattutto, se l'iniziativa arriverà in tutto il mondo o solo in paesi selezionati.

Insomma, è probabile che Sony voglia espandere l'offerta per i propri abbonati e magari pensare ad un servizio attraverso il quale rendere accessibili i futuri prodotti cinematografici come il film di Uncharted o il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse.