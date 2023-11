PlayStation Plus vs Xbox Game Pass: quale servizio ha spaccato di più nel 2023?

Il 2023 è stata un'ottima annata sia per PlayStation Plus che per Xbox Game Pass, i quali hanno dato il benvenuto ad una moltitudine di giochi. I due servizi in abbonamento di punta di Sony e Microsoft si sono ormai consolidati come un'allettante alternativa ai sistemi di distribuzione tradizionali.

Ma quale ha spaccato di più nel 2023? Rispondere a questa domanda è alquanto difficile, dal momento che i due servizi si sono comportati in maniera tutto sommato analoga. Entrambi, tanto per cominciare, sono andati incontro ad un aumento di prezzo, arrivando a pesare più del solito sulle tasche degli abbonati. PlayStation Plus ha chiuso definitivamente la sua Collection per PS5, continuando tuttavia ad offrire i giochi mensili agli abbonati Essential e contestualmente rimpolpare i cataloghi di Extra e Premium mese dopo mese. Microsoft ha invece fatto una sorta di percorso inverso, chiudendo Live Gold, terminando in maniera definitiva la distribuzione dei giochi mensili e aggiungendo il piano Core ad Xbox Game Pass, che offre oltre all'accesso all'online anche una folta collezione di 36 giochi fruibili in qualsiasi momento su console.

La preferenza per uno o per l'altro servizio dipende, dunque, dai cataloghi e dalla loro affinità con i propri gusti personali. Entrambi i servizi hanno ricevuto tonnellate di giochi nel corso del 2023: a tal proposito c'è da dire che gli aggiornamenti mensili per PlayStation Plus Extra e Premium sono stati più folti di quelli che hanno caratterizzato Game Pass, d'altro canto quest'ultimo ha ricevuto molti più giochi al day-one (un suo marchio di fabbrica), tra third party come Atomic Heart, Sea of Stars, Wo Long Fallen Dynasty e Cocoon ed esclusive Microsoft come Hi-Fi Rush, Starfield e Forza Motorsport. Anche PlayStation Plus ha accolto qualche gioco al debutto, come Tchia e lo stesso Sea of Stars, ma continua a fare a meno delle proprie esclusive al day-one. Non che queste non arrivino prima o poi: nel 2023 sono state aggiunte al catalogo di Extra IP come Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart e Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, mica poco.

Adesso la palla passa a voi: guardando alle novità proposte dai due servizi, nel 2023 avete preferito PlayStation Plus o Xbox Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti!