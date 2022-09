PlayStation Plus: What Remains of Edith Finch può ora essere scaricato in versione PS5

Lo scorso mese di luglio, Annapurna Interactive ha lanciato la versione PlayStation 5 di What Remains of Edith Finch, mettendola a disposizione come upgrade gratuito per tutti gli acquirenti del gioco su PS4.

Purtroppo, come era già accaduto con l'upgrade di Final Fantasy 7 Remake, tutti gli abbonati a PlayStation Plus che avevano riscattato l'acclamato gioco sviluppato da Giant Sparrow come parte della selezione gratis di maggio 2019 sono stati esclusi dal piano di aggiornamento e non hanno potuto scaricare la versione PS5 di What Remains of Edith Finch.

In queste ore la problematica è finalmente stata risolta e adesso tutti coloro che lo avevano già riscattato con PlayStation Plus possono accedere alla nuova versione per PS5, che offre la risoluzione 4K e un framerate a 60fps. Stando a quanto spiegato da Wario64, tutti gli interessati non devono far altro che cercare il gioco direttamente dalla loro PS5, aprire la sua scheda e poi selezionare la seconda voce "Game" dal menu a tendina alla sinistra dello schermo. In questo modo potranno riscattare la versione next-gen e dare il via al download senza alcun problema ulteriore. Guardate l'immagine in basso per maggiore chiarezza.