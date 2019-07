PlayStation Plus: WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4 gratis ad agosto su PS4

Puntualissima come ogni ultimo mercoledì del mese, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i due giochi che entreranno a far parte della Instant Game Collection ad agosto, e che quindi potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

Stiamo parlando di WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4. Il primo include in un unico pacchetto WipEout 2048, WipEout HD e l'espansione HD Fury, tutti e tre rimessi a nuovo per non sfigurare su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Lo sparatutto di Rebellion, invece, ci porta nell'Italia del 1943 alla ricerca di una pericolosa arma nazista, in un'avventura da affrontare a colpi di fucile di precisione ambientata subito dopo gli eventi di Sniper Elite 3. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di presentazione che potete ammirare in apertura di notizia.

I due titoli potranno essere aggiunti alla raccolta e scaricati a partire da martedì 6 agosto, giorno in cui verranno rimossi i giochi gratuiti di luglio 2019, ovvero Detroit: Become Human - Digital Deluxe Edition (comprendente Heavy Rain) e Horizon Chase Turbo. Se non la avete ancora aggiunti alla raccolta vi consigliamo di rimediare prima che sia troppo tardi.

Ne approfittiamo per ricordarvi che tutti gli abbonati a PlayStation Plus possono usufruire di uno sconto aggiuntivo del 10% su alcuni titoli selezionati presenti tra i Saldi Estivi del PlayStation Store: tra i tanti, spiccano Uncharted 4: Fine di un Ladro, Horizon: Zero Dawn, Bloodborne e Ratchet & Clank.