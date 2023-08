Playstation Plus, Xbox Game Pass e altro: in USA gli abbonamenti non crescono

Nonostante dai dati riportati da Circana (ex-NPD) ed elaborati da Games Industry emerga che le vendite di Playstation 5 in USA abbiano un trend superiore rispetto a quelle di PS4, mentre quelle di Xbox Series X|S risultano in calo del 10% su Xbox One, le stesse analisi mettono in luce che i servizi in abbonamento non stanno crescendo.

Secondo i report, la stagnazione che si registra nella spesa riservata ai servizi in abbonamento ha diverse cause. Dopo la crescita nel 2020 e nel 2021, infatti, sembra che ora negli USA si siano raggiunta una certa stasi.

Stando all'analisi, uno dei motivi per cui il 2020 e il 2021 hanno visto una buona crescita dei servizi in abbonamento nasceva dal fatto che, complice anche la pandemia da Covid-19 e le restrizioni imposte, gli utenti avevano a propria disposizione molto più tempo libero da dedicare alle attività di gaming.

Considerati anche gli inevitabili e correlati ritardi di produzione di nuovi videogiochi e le nuove offerte in cui sia Sonyc he Microsoft si sono lanciate, il catalogo dei servizi in abbonamento era un'ottima alternativa per recuperare gli arretrati o provare nuove chicche (a tal proposito, ecco tre giochi che non potete perdervi a settembre su Xbox Game Pass).

Non soltanto, è possibile che la spesa in abbonamenti Playstation Plus e Xbox Game Pass sia diminuita nel 2023 anche in coincidenza dell'uscita di giochi di alto livello, che hanno offuscato i titoli presenti nei servizi in abbonamento, ma anche alla crisi economica e all'inadeguato utilizzo del cloud.