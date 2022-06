Dal PlayStation Plus a Xbox Game Pass: DFC prevede un boom degli abbonamenti nel 2022

Stando ad una recente analisi di mercato, entro la fine del 2022 dovremmo assistere ad un aumento notevole del numero di utenti abbonati a servizi come PlayStation Plus, Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online.

A fare tale affermazione è stata DFC Intelligence, un'azienda che si occupa di fare analisi e previsioni riguardanti il mercato videoludico. Secondo gli ultimi report degli analisti, il 2022 ha segnato una crescita degli introiti dell'industria del 5% rispetto allo scorso anno con un totale di 72 miliardi di dollari, malgrado i problemi economici che stanno intaccando altri settori.

Ecco di seguito le dichiarazioni dell'azienda in merito al contributo degli abbonamenti alla crescita dell'industria:

"Uno degli elementi che ha maggiormente contribuito a tale crescita non è stata la pubblicazione di nuovi giochi, ma il sempre crescente utilizzo di servizi ad abbonamento come quelli di Microsoft, Sony e Nintendo. Un terzo dei proventi del business delle console da gioco che finisce nelle tasche di Sony, Microsoft e Nintendo è dovuto ai loro servizi ad abbonamento, ovvero al Game Pass, a Switch Online e al nuovo PlayStation Plus."

