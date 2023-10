Meglio PlayStation Plus o Xbox Game Pass? Eric Lempel di Sony ha le idee chiare

Dopo aver condiviso le aspettative di Sony sulle vendite record natalizie di PS5 con Marvel's Spider-Man 2, Eric Lempel di SIE dice la sua sulla bontà delle strategie attuate dal colosso tecnologico giapponese e da Microsoft con i rispettivi piani in abbonamento legati a PS Plus e Xbox Game Pass.

Nel corso dell'intervista concessa a Barron's, il Senior VP e boss della divisione Global Marketing di Sony Interactive Entertainment ha discusso delle differenze tra i modelli di business del Game Pass e di PlayStation Plus, come l'approdo dal day one dei titoli first party.

A tal proposito, Lempel ritiene giusto sottolineare come "non posso commentare cosa fa la concorrenza, ma il nostro modello di business è legato alla qualità dei giochi che offriamo agli utenti. Per questo, riteniamo di offrire loro un catalogo di giochi molto curato, oltre a tante altre funzionalità e servizi su PlayStation Plus. Diamo poi l'opportunità di sottoscrivere tre diversi livelli di abbonamento, a seconda di ciò che si vuole ottenere dal servizio".

"È un'offerta molto diversificata ma che ha accolto il favore dei consumatori", prosegue il dirigente di SIE prima di concludere affermando che "nel momento in cui abbiamo introdotto il nuovo sistema dei tier del PlayStation Plus un terzo dei nostri abbonati di lungo corso ha deciso di iscriversi ai livelli Extra e Premium, il che era più di quanto ci aspettassimo".

E voi, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Lempel?