PlayStation Plus e Xbox Game Pass: ci sono offerte per il Black Friday?

Con l’avvicinarsi del Black Friday 2023, sono in molti a chiedersi se ci sono offerte sugli abbonamenti PlayStation Plus Essential, Extra e Premium e su Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate al Black Friday. Ecco cosa sappiamo sulle promo degli abbonamenti Sony e Microsoft.

PlayStation Plus

Sebbene Sony non abbia ancora comunicato nulla a riguardo, è probabile che la compagnia stia pianificando una serie di offerte PlayStation per il Black Friday, tra cui uno sconto (probabilmente dal 15 al 25%) sugli abbonamenti annuali a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, così come accaduto negli scorsi anni. Una buona occasione dunque per risparmiare sull’iscrizione al servizio.

Xbox Game Pass

Dopo anni di Xbox Game Pass Ultimate a un euro e offerte di ogni tipo sugli abbonamenti, Microsoft sembra aver abbandonato questa promo, anche se probabilmente per il Black Friday vedremo sconti sui piani di abbonamenti annuali a Game Pass Core, Xbox Game Pass, PC Game Pass e Game Pass Ultimate. Tornerà la sottoscrizione a un euro? Improbabile, più probabile invece l'arrivo di bundle Xbox Series S con contenuti digitali e abbonamento mensile o trimestrale incluso.