PlayStation Plus: Yakuza Zero e BioShock Trilogy tra i giochi in offerta a Novembre 2017 (Video Speciale)

Come ogni mese, anche a novembre 2017 gli abbonati al serviziopotranno usufruire di sconti sui migliori giochi per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PlayStation 3.

Tra le tante offerte di novembre segnaliamo le promozioni su Yakuza Zero, BioShock The Collection e sui preorder di The Crew 2 e Far Cry 5. E poi ancora gli sconti sui giochi giapponesi (da Star Ocean V a World of Final Fantasy), sui remastered e sui vecchi classici PlayStation 2 come Red Dead Redemption, Bully (Canis Canem Edit), Grand Theft Auto San Andreas, Final Fantasy X/X-2 Remaster e Wonder Boy The Dragon's Trap, solo per citarne alcuni.

Infine, gli sconti sui preordini per gli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno prenotare i giochi più caldi della prossima stagione usufruendo del 10% di sconto e ottenendo bonus esclusivi.