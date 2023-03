PlayStation 'poco amica' degli sviluppatori indie? Il parere di Shuhei Yoshida

Il premio alla carriera conferito a Shuhei Yoshida ai BAFTA 2023 offre allo storico dirigente Sony l'opportunità di illustrare il lavoro che sta portando avanti per promuovere i videogiochi indie su piattaforme PlayStation e garantirne una maggiore visibilità.

L'ex presidente dei PlayStation Studios e attuale boss di PlayStation Indies, il programma volto a favorire e promuovere l'arrivo di videogiochi indipendenti su console Sony, ha spiegato ai microfoni di GamesIndustry.biz che "parliamo quotidianamente con gli sviluppatori indie attraverso la nostra rete globale di manager. Cerchiamo sempre di scoprire nuovi giochi indie interessanti da proporre su PlayStation, mi fido molto dei miei manager perché hanno una grande conoscenza del settore e sanno come promuovere il gaming indie su PlayStation. La loro conoscenza viene condivisa con altri dipartimenti in modo che possa essere d'aiuto nella promozione di questi videogiochi indipendenti".

Yoshida è però consapevole della percezione negativa del pubblico in merito allo spazio 'oscurato' dei giochi indie su console PlayStation e, per questo, aggiunge che "stiamo lavorando duramente per migliorare i nostri strumenti, vogliamo promuovere meglio i giochi indie e cerchiamo sempre nuovi modi per mostrare quanto sono importanti e di qualità agli utenti PlayStation. Inizialmente, per il lancio di PS5 abbiamo avuto qualche problema perchè non potevamo produrre tanti dev kit e dovevamo dare la priorità ad altri team. Questo però ha creato qualche barriera agli sviluppatori indie, ma ora i dev kit di PS5 sono disponibili in abbondanza".

In chiusura del suo intervento, Yoshida sottolinea come "stiamo cercando di cambiare la percezione della community sulle sfide che dobbiamo affrontare nello sviluppo e nella pubblicazione dei giochi indie su console PlayStation. Si tratta di un problema di comunicazione ed è un qualcosa su cui stiamo lavorando. Partecipiamo a conferenze, eventi, presentazioni e incontri per informare gli sviluppatori e il pubblico che Sony è aperta ai giochi indie".