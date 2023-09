PlayStation Portable, Shawn Layden annuncia il traguardo: 82,5 milioni di unità in 9 anni

È difficile non pensare a PlayStation Portable: l'iconica console di Sony ha ammaliato l'utenza di tutto il mondo negli anni del suo ciclo di vita, a tal punto da esser divenuta una delle piattaforme più popolari di sempre. PSP aveva giochi bellissimi anche senza il graficone, ed è per questo che il suo ricordo continua a rimanere vivido.

Nel desiderio di celebrare quanto realizzato da Sony nel corso della sua lunga esistenza nel panorama videoludico, l'ex CEO di SIE Worldwide Studios Shawn Layden ha rilasciato nella giornata di oggi un post su Twitter/X che recita quanto segue: ""La produzione finale si è conclusa nove anni fa: 82.5 milioni! Niente male, piccola amica. In allegato al contenuto troviamo una PSP con sopra inciso "nella memoria dell'ultima produzione di PSP" e "traguardo di produzione: 82,523,607 pezzi ".

Ciò significa, in altre parole, che PSP ha raggiunto un totale di 82,523,607 pezzi prodotti e distribuiti sul mercato. Il ciclo vitale della macchina da gioco, come detto poco sopra dallo stesso Layden, ha avuto una durata complessiva di nove anni, dal 9 novembre 2004 al 26 settembre 2016. Niente male, quindi, per una delle console che più hanno fatto la storia di questo medium.