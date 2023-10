PlayStation Portal sarà compatibile con il Cloud Streaming dei giochi PS5?

C’è ancora tanto da scoprire su PlayStation Portal, la nuova periferica portatile targata Sony pensata per usufruire del Remote Play senza ricorrere a smartphone o tablet. Ma sarà possibile giocare anche ai titoli PlayStation 5 in Cloud Streaming?

Giusto un paio di giorni fa, Sony ha annunciato la possibilità di giocare in streaming una selezione di giochi PS5 per i soli abbonati a PlayStation Plus Premium. Purtroppo, però, tale funzionalità arriverà solo ed esclusivamente su PlayStation 5. Quindi no, con PlayStation Portal non potrete usufruire di questo servizio.

Va però precisato che non è da escludere il possibile arrivo di un aggiornamento firmware in futuro che sbloccherà ulteriori funzionalità sulla periferica portatile, che almeno al lancio potrà solo ricevere il segnale da una PlayStation 5 in funzione e non supporterà in alcun modo il gioco in streaming ‘tradizionale’. In sostanza, PlayStation Portal funzionerà allo stesso identico modo dell’app Remote Play attualmente disponibile su PC e smartphone.

Per chi volesse saperne di più sul servizio in uscita prossimamente, sulle nostre pagine è disponibile una lunga guida al Cloud Streaming dei giochi PlayStation 5 con tutti i dettagli su data d’uscita, titoli supportati e tantissimo altro.